Источники: "Сафмар" заключила сделку с Media Markt Saturn на $470 млн

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева продала за $470 млн 15% акций ПАО "М.Видео" германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Об этом сообщили ТАСС источники, близкие к сделке.

Сделка включает приобретение "М.Видео" российского бизнеса Media Markt в 22 регионах России. По словам источника, при оценке сделки германская компания исходила из рыночной стоимости "М.Видео" в размере $3,13 млрд.

В результате сделки ПФГ "Сафмар" войдет в число крупнейших игроков на мировом рынке ретейла, отметил собеседник агентства.

Германская компания Media Markt Saturn (входит в немецкую группу Ceconomy) ранее подтвердила планы по приобретению доли в размере 15% в российской сети магазинов цифровой и бытовой техники "М.Видео". Как сообщается в пресс-релизе компании, Media Markt Saturn также планирует передать группе "Сафмар" свой бизнес в России - сеть магазинов Media Markt. Согласно сообщению, Media Markt Saturn может заплатить за долю в "М.Видео" €258 млн, при этом стоимость сделки может уменьшиться в пределах €86 млн - в зависимости от показателей российского ретейлера в 2018 и 2019 годах. Сделка может быть закрыта к сентябрю 2018 года.

Ранее агентство Reuters сообщило, что группа Ceconomy в течение нескольких дней может заключить сделку по продаже своего бизнеса в России, сети супермаркетов бытовой техники и электроники Media Markt группе "Сафмар", а также получить 15% долю в "М.Видео". Для финансирования сделки Ceconomy может увеличить капитал примерно на 10%.

В конце апреля входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева продавец электроники и бытовой техники "М.Видео" закрыл сделку по покупке 100% ретейлера "Эльдорадо" за 45,5 млрд руб. Юридически объединение "М.Видео" и "Эльдорадо" завершится до конца первого квартала 2019 года. После объединения оба бренда будут сохранены. При этом под управлением объединенной компании окажется 831 магазин в 200 крупнейших городах России.