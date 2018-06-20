Комитет Госдумы поддержал законопроект о повышении НДС до 20% и новых тарифах соцвзносов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Документ инициирован правительством РФ и внесен в Госдуму 16 июня.

Рост НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года, подсчитало правительство. Законопроектом также предлагается предоставить налогоплательщикам - производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники. Эта мера приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 млрд рублей, отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу.

При этом сохраняются льготы по НДС. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которая применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Ко второму чтению законопроекта будут подготовлены меры по снижению эффекта повышения НДС для бизнеса - кабмин будет предлагать облегчение процедур по возмещению НДС, сокращение сроков камеральных проверок, предлагать вывести из объектов налогообложения движимое имущество и другие меры, сказал замглавы Минфина Илья Трунин.

Страховые взносы

Законопроект предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

"Установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование приведет в 2021 году к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 млрд рублей, в 2022 году в размере 1 трлн 16,27 млрд рублей, в 2023 году в размере 1 трлн 86,52 млрд рублей, в 2024 году в размере 1 трлн 171,41 млрд рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Покрывать недостаток средств придется из бюджета. В результате трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд рублей в 2019 году и на 554,1 млрд рублей в 2020 году, подсчитали авторы законопроекта.

Сейчас общая ставка страховых взносов для работодателей составляет 30% (из которых 22% направляются в ПФР, 2,9% и 5,1% - в ФСС и ФОМС). Ставка в 30% является льготной: согласно принятым ранее проектировкам, ее действие прекращается с 2021 года, что увеличило бы с этого времени нагрузку на работодателей до 34%. Таким образом, установив новый тариф в 30%, правительство РФ предлагает отказаться от повышения этой ставки в будущем.