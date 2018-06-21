Россия не вошла в число стран, чью сталелитейную продукцию США вывели из-под пошлин

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Россия не вошла в число стран, чью сталелитейную продукцию министерство торговли США вывело из-под пошлин на основании рассмотрения первых соответствующих прошений американских компаний. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

В документе отмечается, что администрация США создала специальный механизм, позволяющий американским компаниям подавать запросы о выводе из-под импортных пошлин приобретаемых ими в других странах стали и алюминия. "В настоящее время удовлетворены 42 запроса о выводе из-под действия пошлин семи различных компаний, импортирующих сталелитейную продукцию из Бельгии, Германии, Китая, Швеции и Японии", - отметили в торговом ведомстве. Данные запросы подали предприятия из штатов Алабама, Джорджия, Индиана, Калифорния, Коннектикут, Пенсильвания и Южная Каролина. В министерстве пояснили, что прошения компаний обычно удовлетворяют в случае отсутствия аналогичных товаров на внутреннем рынке и обеспокоенности на уровне национальной безопасности в отношении конкретной продукции.

Кроме того, ведомство отклонило 56 аналогичных запросов от 11 других американских компаний. Таким образом, вашингтонская администрация выработала первые решения по 98 запросам. Как сообщил в среду министр торговли Уилбур Росс, в общей сложности, к настоящему времени власти США получили "более 20 тыс. запросов о выводе из-под действия пошлин стальной и алюминиевой продукции" из-за рубежа, из которых более 9,2 тыс. были уже обнародованы с целью сбора откликов со стороны национальных производителей. Одновременно было получено более 2,3 тыс. возражений на такие запросы, добавил министр.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время введет дополнительные импортные пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке, в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Как уточнили журналистам в министерстве, перечень товаров из США, на которые будут распространяться ответные пошлины, сформируют в течение нескольких дней.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ые импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие.