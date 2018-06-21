ПФР заверил, что никто не выйдет в 2019 г. на "обычную" пенсию, если возраст будет повышен

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ни одного нового "обычного" пенсионера, который не обладает правом на досрочную пенсию, не появится в России в 2019 году в случае, если будет принят закон о повышении пенсионного возраста, пояснили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Так, на вопрос о том, действительно ли в 2019 году в России не появится ни одного нового пенсионера, не обладающего правом на льготную пенсию, в случае принятия соответствующего законопроекта, представитель ПФР ответил: "Все правильно понимаете".

При этом, в ПФР пока не располагают статистикой, какое количество женщин и мужчин в России в 2019 году достигнут возраста 55 и 60 лет соответственно, но при этом не обладают правом выхода на досрочную пенсию. То есть данных о количестве потенциальных новых "обычных" пенсионеров, которые могли бы выйти на заслуженный отдых в 2019 году, если пенсионная система не потерпит изменений, пока нет.

Кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет 16 июня. Для смягчения последствий повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период. В случае принятия законопроекта повышение пенсионного возраста первыми коснется мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Таким образом, право выхода на пенсию в 2019 году смогут получить только льготные категории граждан.

Изменения для льготных категорий

Законопроект предусматривает сохранение действующих льгот по выходу на пенсию для отдельных категорий граждан, но с некоторыми изменениями.

В частности, повышение пенсионного возраста не затронет ряд категорий инвалидов, работников опасных и вредных производств, женщин с пятью детьми, родителей и опекунов инвалидов с детства, "чернобыльцев".

При этом, граждане, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, будут выходить на пенсию на несколько лет позднее. Женщины будут выходить на пенсию в 58 лет (сейчас 50), мужчины - в 60 (сейчас 55).

Также изменения коснутся медицинских, педагогических и творческих работников. Стаж для выхода на льготную пенсию у этих категорий работников сохраняется, но возраст выхода на досрочную пенсию будет повышен пошагово на восемь лет. Таким образом появляется отсрочка в пенсионных выплатах после достижения необходимого трудового стажа (от 15 до 30 лет) для выхода на льготную пенсию. Например, работники этих сфер деятельности, приобретая право на досрочную пенсию в 2019 году, смогут начать получать выплаты в 2020 году, получая право на досрочную пенсию в 2020 году - смогут начать получать выплаты в 2022 году, и так пошагово переходный период будет продолжаться до 2026 года. То есть те, кто в 2026 году получит право на досрочную пенсию, начнут получать выплаты в 2034 году, спустя восемь лет.