Алекперов: принятый вариант налогового маневра минимизирует потери нефтяной отрасли

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Принятый вариант налогового маневра в российской нефтяной отрасли делает ее потери минимальными, сказал журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"В данном варианте потери отрасли будут минимальны по отношению ко всем остальным вариантам, которые рассматривались за последние полтора года", - сказал он.

Алекперов подчеркнул, что благодарен правительству и вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку за принятые решения по налоговому маневру и акцизам. "Мы благодарны Козаку и профильным ведомствам, что состоялся диалог, впервые правительство пошло на то, чтобы пересмотреть свои решения", - сказал он, добавив, что сейчас отрасль погружена в нюансы, "которые зашиты в этом". "Одобренный вариант акцептован нефтяными компаниями", - отметил он.

Глава "Лукойла" также подчеркнул, что нефтяные компании являются самой заинтересованной стороной, чтобы не допустить резких скачков цены для своих потребителей. "Мы самая заинтересованная сторона, чтобы покупатель не чувствовал резких скачков на мировом рынке", - добавил он, отвечая на вопрос о ценах на нефтепродукты.

"Финансовая модель компании учитывает повышение НДС до 20% с 2019 года, мы понимаем, что это вынужденная мера. Мы адекватно ее воспринимаем", - заключил глава "Лукойла".

Алекперов также отметил, что идея квот для поставок нефти на внутренний рынок исчерпала себя еще в 1990-е годы, нужны экономические стимулы. "Я считаю, что идея обязательных поставок нефти исчерпала себя еще в 90-е годы, когда квотирование было. Вы должны понимать, что 15 лет проблем не испытывали с внутренним рынком. Он всегда был премиальным по отношению к экспортному, была жесткая конкуренция. Не квотировать надо, а экономические механизмы внедрять, которые позволят опять сделать этот рынок привлекательным для компаний", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о предложении обязать нефтяные компании поставлять определенный объем добываемой нефти на российские НПЗ с последующей гарантированной продажей топлива на внутреннем рынке.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак после заседания правительства 21 июня, на котором был одобрен законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли, отметил, что административное регулирование рынка нефти и нефтепродуктов является чрезвычайно сложным, имеются "огромные возможности" обхода механизмов администрирования. "Поэтому пришли к выводу, что те экономические инструменты, которые предусмотрены в настоящее время в качестве реакции на ту ситуацию, которая сложилась (рост цен на топливо на внутреннем рынке - прим. ТАСС), и в рамках завершения налогового маневра - они достаточны для того, чтобы правительство могло оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию", - пояснил вице-премьер.

Законопроект о налоговом маневре также никаких обязательств для нефтяных компаний по поставкам на внутренний рынок не предусматривает. "Этим законопроектом это не вводится. Это договоренность, которая касается текущего года с нефтяными компаниями. Они должны направлять на внутренний рынок не менее 20%, и мы договорились о том, чтобы для целей биржевой торговли - не менее 10%", - сказал Козак.

Одобренный 21 июня кабмином налоговый маневр в нефтяной отрасли продолжится шесть лет. Он подразумевает снижение экспортной пошлины на нефть с параллельным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Кроме того, маневр предусматривает отрицательный акциз для производителей нефтепродуктов, выпускающих топливо высокого класса для внутреннего рынка, а также вводит дифференцирующий акциз для НПЗ, который в зависимости от конъюнктуры на мировом нефтяном рынке может быть как положительным, так и отрицательным.