Россия и Саудовская Аравия рекомендовали ОПЕК+ поднять добычу вопреки позиции Ирана

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал участникам альянса смягчить ограничительные меры и увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с 1 июля. Однако будет ли принято такое решение на встрече министров в большом составе, не ясно.

Против любой корректировки квот выступает Иран, обещавший заблокировать решение. В то же время министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что устав организации позволяет легитимизировать решение и без учета голосов некоторых членов картеля.

Июньские переговоры ОПЕК+ в Вене - самые длительные и сложные за всю историю одноименной сделки. Министры обсуждали вопрос корректировки квот в течение двух дней 20-21 июня на семинаре ОПЕК, который организуется раз в три года как площадка для дискуссий с участниками рынка. 22-23 июня им предстоит обсудить эту рекомендацию и вынести окончательное решение.

Основным препятствием для консенсуса является позиция Ирана, который выступает против любой корректировки квот и роста добычи внутри альянса. Министр нефти страны Бижан Намдар Зангане принял участие в заседании мониторингового комитета, но посреди встречи покинул ее, сказав журналистам, что встреча "не была хорошей", и соглашение не может быть достигнуто.

Иран объясняет свою позицию тем, что рынку не нужны лишние баррели, так как ребалансировка рынка не достигнута, а рост добычи в ОПЕК выгоден США. Журналистам Зангане говорил, что намерение повысить добычу является инструкцией США. По данным источников ТАСС в ОПЕК, Иран настаивал на том, чтобы организация осудила санкционную политику США в итоговой декларации. Только при этом условии Иран был готов обсуждать рост.

Причины повышения

За увеличение добычи выступают крупнейшие производители в альянсе - Россия и Саудовская Аравия. Первая предлагала нарастить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, вторая - на 1 млн. Необходимость корректировки квот министры объясняли грядущим дефицитом нефти, который может возникнуть из-за сильного падения добычи в Венесуэле и потенциального ограничения экспорта Ирана, если США все таки введут против него санкции, как обещал в мае президент Дональд Трамп.

По словам саудовского министра Халеда аль-Фалеха, в случае сохранения текущего уровня добычи рынок нефти во втором полугодии этого года может столкнуться с дефицитом в 1,6-1,8 млн баррелей в сутки.

Рост добычи на 1 млн баррелей позволит просто вернуться к изначальному уровню сокращения, поясняли министры. Сделка перевыполняется на протяжении нескольких месяцев, что привело к тому, что сейчас добыча ОПЕК+ сократилась на 2,8 млн баррелей к уровню 2016 года вместо 1,8 млн оговоренных в соглашении. Это стало возможным как за счет высокой дисциплины в альянсе, так и за счет падения добычи в таких странах, как Венесуэла, Мексика и ряде африканских членов ОПЕК.

Исход встречи

Заседание мониторингового комитета, начавшееся в 19:00 по местному времени (18:00 мск), завершилось уже в ночь на 22 июня. Рекомендацию поднять добычу на 1 млн баррелей поддержало большинство. Однако возможно ли принятие решение без согласия Ирана на заседании ОПЕК, которое состоится в пятницу утром, пока не ясно. По словам главы Минэнерго Александра Новака, устав организации позволяет легитимизировать решение и при неполном согласии всех членов.

Однажды в истории отношений ОПЕК и неОПЕК Иран уже блокировал достижение консенсуса. Весной 2016 года на встрече в Дохе, когда впервые обсуждалось решение о заморозке добычи, Иран не отправил делегацию на заседание, заявив, что должен нарастить свою добычу до уровней, предшествующих санкциям 2012-2015 годов. В итоге встреча, в которой также участвовала и Россия, ничем не закончилась.

Исход всего мероприятия будет решаться в пятницу на заседании ОПЕК. Если страны картеля смогут уговорить Иран или каким-то образом обойти его позицию, то судьба следующего заседания, назначенного на 23 июня, в котором примут участие и страны вне ОПЕК, будет более понятной. А пока поддержать Иран на утреннем заседании могут Ирак, который уже заявил о необходимости отложить этот вопрос до сентября, и Венесуэла, которая из-за экономического кризиса лишена возможности нарастить добычу.

Журналисты, освещающие мероприятие, обратили внимание, что даже министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который традиционно комментирует будущие решения ОПЕК словами "I am optimistic" ("Я настроен оптимистично"), в этот раз на просьбу дать прогноз по итогам встречи отвечал против обычного словом "Иншалла", что в переводе с арабского означает "на все воля Аллаха".