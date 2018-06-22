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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
22 июня, 7:20 дата обновления: 22 июня, 7:46 UTC+3

Документ предусматривает снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Соответствующие документы опубликованы в пятницу на сайте кабмина.

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"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в документе.

Законопроект подразумевает постепенное снижение с 30% до 0% от цены нефти ставки вывозной таможенной пошлины на нефть в течение шести лет с 1 января 2019 года. Уточняется, что при этом будут увеличены суммы налога на добычу полезных ископаемых. За счет этого будут компенсированы выпадающие доходы федерального бюджета.

Законопроектом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты также в течение шести лет с 2019 года.

"Также предлагается установить вычеты по акцизам для переработчиков нефтяного сырья с учетом объемов произведенных из нефтяного сырья высокооктанового автомобильного бензина класса пять и дизельного топлива, уровня цены на нефть на мировых рынках, а также уровня средних оптовых цен реализации таких нефтепродуктов на территории России и цен экспортной альтернативы на нефтепродукты", - говорится в пояснительной записке к документам.

Уточняется, что законопроекты были внесены Министерством финансов, рассмотрены и одобрены правительством в четверг.

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