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Министр нефти Ирана: ОПЕК+ собирается менять структуру сделки по добыче нефти

Экономика и бизнес
22 июня, 12:23 дата обновления: 22 июня, 13:01 UTC+3

Тегеран придерживается позиции сохранения объемов добычи нефти в рамках сделки, сообщил Намдар Зангане

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ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Структуру сделки ОПЕК+ по добыче нефти планируется изменить, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в пятницу.

"Мы собираемся менять эту структуру", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ОПЕК+ повышать добычу нефти на 1 млн баррелей.

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Министр не уточнил, что именно будет изменено. "После достижения соглашения я могу сказать вам. Я не могу сказать больше, потому что нам надо согласовать текст коммюнике", - добавил Зангане.

Иран придерживается позиции сохранения объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил министр.

"Мы стараемся сохранить текущий уровень добычи", - сказал он. Зангане отметил, что его страна также хотела бы сохранить объемы экспорта нефти.

Иран считает цену нефти в $70 за баррель справедливой , отметил он.

"$70 за баррель - очень хорошая цена", - сказал Зангане, отвечая на вопрос.

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