Министр нефти Ирана: ОПЕК+ собирается менять структуру сделки по добыче нефти

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Структуру сделки ОПЕК+ по добыче нефти планируется изменить, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в пятницу.

"Мы собираемся менять эту структуру", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли ОПЕК+ повышать добычу нефти на 1 млн баррелей.

Министр не уточнил, что именно будет изменено. "После достижения соглашения я могу сказать вам. Я не могу сказать больше, потому что нам надо согласовать текст коммюнике", - добавил Зангане.

Иран придерживается позиции сохранения объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, сообщил министр.

"Мы стараемся сохранить текущий уровень добычи", - сказал он. Зангане отметил, что его страна также хотела бы сохранить объемы экспорта нефти.

Иран считает цену нефти в $70 за баррель справедливой , отметил он.

"$70 за баррель - очень хорошая цена", - сказал Зангане, отвечая на вопрос.