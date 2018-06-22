Новак: комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал альянсу увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам в Вене министр энергетики РФ Александр Новак.

"Решением будет рекомендация ОПЕК и неОПЕК... рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Новак добавил, что решение ОПЕК о корректировке квот может быть принято и без учета голосов некоторых членов картеля.

"Там есть особая позиция [в уставе], позволяющая принять решение [без участия] ряда стран", - сказал он.

С 21 по 22 июня прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир. Он выносит рекомендации заседанию ОПЕК+ в расширенном составе, которое пройдет 22-23 июня.

Государства ОПЕК участвуют в соглашении о сокращении добычи совокупно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню 2016 года. Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составил 152%.

На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК+ заговорили о необходимости смягчения квот и постепенного восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Новак до этого заявил, что один из обсуждаемых вариантов - увеличение добычи по сравнению с текущим уровнем на 1,5 млн баррелей.

Против роста добычи пока выступают Иран, Венесуэла и Ирак. Саудовская Аравия высказывалась за рост на 1 млн баррелей в сутки.