Министр нефти Ирака: осуждение санкций США против Ирана не стоит на повестке ОПЕК

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. ОПЕК на заседании в пятницу не будет рассматривать возможность осуждения действий США, направленных против членов организации, в том числе Ирана. Об этом сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Это не входит в повестку", - отметил он.

Ранее источник ТАСС в одной из ближневосточных делегаций, участвующий в переговорах, говорил, что Иран ведет активные переговоры с коллегами по ОПЕК о смягчении квот по ограничению нефтедобычи и готов обсуждать рост добычи в рамках ОПЕК+ на 700 тыс. баррелей в сутки. Однако одним из требований Ирана является обязательное внесение в итоговую декларацию ОПЕК осуждения санкций США.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в свою очередь подчеркнул, что ОПЕК держится в стороне от политики и официальное заключение будет основано исключительно на рыночной ситуации.

"Мы не хотим менять итоговый протокол. Он будет сфокусирован на рыночной ситуации и на нашем решении по корректировке квоты", - сказал саудовский министр.