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Россия может повысить пошлины на легковые автомобили в качестве ответа США

Экономика и бизнес
22 июня, 16:43 дата обновления: 22 июня, 17:26 UTC+3

Вероятность введения подобных ограничений обозначил глава Минэкономразвития Максим Орешкин

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия может повысить импортные пошлины на автомобили в качестве ответных мер в отношении США, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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"Рассматривается",- сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Россия поднять пошлины на импорт легковых автомобилей.

Орешкин заявил 19 июня, что Россия в ближайшее время введет дополнительные импортные пошлины на товары из США, они будут распространяться только на продукцию, имеющую аналоги на российском рынке. Перечень этих товаров будет сформирован в течение нескольких дней, добавили в Минэкономразвития. При этом начальный объем мер РФ в ответ на введение американских пошлин на сталь и алюминий составит около $93 млн. Весь объем ответных мер, которые может ввести Россия по правилам ВТО, оценивается почти в $538 млн. Эта сумма, по подсчетам РФ, эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и др.

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Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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