Россия может повысить пошлины на легковые автомобили в качестве ответа США

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия может повысить импортные пошлины на автомобили в качестве ответных мер в отношении США, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Рассматривается",- сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Россия поднять пошлины на импорт легковых автомобилей.

Орешкин заявил 19 июня, что Россия в ближайшее время введет дополнительные импортные пошлины на товары из США, они будут распространяться только на продукцию, имеющую аналоги на российском рынке. Перечень этих товаров будет сформирован в течение нескольких дней, добавили в Минэкономразвития. При этом начальный объем мер РФ в ответ на введение американских пошлин на сталь и алюминий составит около $93 млн. Весь объем ответных мер, которые может ввести Россия по правилам ВТО, оценивается почти в $538 млн. Эта сумма, по подсчетам РФ, эквивалентна ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и др.