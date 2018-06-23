Участники ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Страны - участницы соглашения ОПЕК+ в результате наращивания нефтедобычи вернутся к изначальному уровню сокращения добычи, сообщил журналистам министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

"Коррекция будет на 1 млн [баррелей в сутки] пропорционально между всеми. Мы не обсуждали конкретных цифр по странам. Мониторинговый комитет озвучит их. Мы все вернемся к изначальным размерам квот в рамках 100%-ного выполнения сделки", - сказал он.

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи отметил, что рост добычи нефти после новых договоренностей ОПЕК+ начнется в июле. Добычу в рамках ОПЕК+ могут увеличить Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех сказал, что ОПЕК+ не превысит потолок по наращиванию добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки, но также может быть рассмотрен дополнительный рост добычи сверх 1 млн баррелей при необходимости, для этого потребуется внеочередная встреча.

"Мониторинговый комитет и мы решили, что при фундаментальных изменениях на рынке, при которых возникнет необходимость тем или иным образом изменить лимит, при котором обеспечивается 100%-ное исполнение условий сделки, мы созовем экстренное совещание", - сказал министр.

Сообщается, что итоговое коммюнике ОПЕК+ не содержит конкретных цифр по увеличению добычи каждого участника соглашения. "Мониторинговый комитет уполномочен проанализировать и определить, как эти 1 млн баррелей дополнительного предложения будут поставлены на рынок. И этот процесс уже начался сегодня с небольшого заседания комитета", - пояснил министр.

"Точное распределение для каждой страны станет предметом обсуждения мониторингового комитета. Некоторые решения будут основываться на доступных мощностях для той или иной страны, честном обсуждении, кто и что может сделать", - добавил аль-Фалех.

Он также добавил, что США не влияли на решение ОПЕК+ о пересмотре добычи, такая опция была заложена ранее. Министр добавил, что страны ОПЕК+ в мае исполнили соглашение на 152%.

Глава минэнерго ОАЭ Сухейль аль-Мазруи добавил, что страны ОПЕК+ намерены вернуться к полному соблюдению условий сделки в течение следующего полугодия. "В следующие полгода мы постараемся вернуться к 100% исполнению сделки", - сказал Мазруи.