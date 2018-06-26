Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру

Экономика и бизнес
26 июня, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Как заявили в Минфине, повышение НДС до 20% принесет бюджету дополнительные 620 млрд руб. в год

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дополнительные средства, полученные от повышения НДС, на 2%, пойдут на развитие социальной инфраструктуры, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

Смотрите также

К чему приведет повышение НДС с 18% до 20%

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20% с 18% с 2019 года. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд руб. в год.

"Эти деньги пойдут в первую очередь на развитие социальной инфраструктуры: в образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года. Эти деньги пойдут на формирование так называемого человеческого капитала и в конечном счете вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство", - сказал Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи до 2024 года. Он предписывает правительству принять меры для "прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" России. Среди целей - вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майский указ — 2018
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как выбрать вкусный хлеб
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Турчак назвал санкции против единороссов подготовкой к избирательной кампании Порошенко
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Умер Андрей Дементьев
7
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости