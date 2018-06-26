Силуанов: средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Дополнительные средства, полученные от повышения НДС, на 2%, пойдут на развитие социальной инфраструктуры, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС до 20% с 18% с 2019 года. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд руб. в год.

"Эти деньги пойдут в первую очередь на развитие социальной инфраструктуры: в образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года. Эти деньги пойдут на формирование так называемого человеческого капитала и в конечном счете вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство", - сказал Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи до 2024 года. Он предписывает правительству принять меры для "прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" России. Среди целей - вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни.