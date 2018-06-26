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"Газпром" возобновил укладку второй нитки "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
26 июня, 12:11 дата обновления: 26 июня, 12:35 UTC+3

В общей сложности, на настоящий момент уложено 1161 км труб

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На трубоукладочном судне Pioneering Spirit

На трубоукладочном судне Pioneering Spirit

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Судно Pioneering Spirit во вторник возобновило укладку второй нитки морского газопровода "Турецкий поток", двигаясь по направлению к п. Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта. После входа в Черное море 20 июня Pioneering Spirit завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки.

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В апреле 2018 года завершилась укладка первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток". В общей сложности по обеим ниткам, на настоящий момент уложено 1161 км труб, что составляет 62% от совокупной протяженности газопровода.

В конце мая "Газпром" и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.

В развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка займется совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A. S., которая будет создана на паритетной основе.

Ранее заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ведет переговоры по маршруту второй ветки "Турецкого потока" на территории Турции. Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что компания в самое ближайшее время окончательно определит маршрут второй нитки газопровода "Турецкий поток" для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. По его словам, сейчас обсуждаются два основных варианта в соответствии с процедурами в Евросоюзе и Еврокомиссии. В качестве потенциальных рынков он назвал Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Морской участок

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года.

Морской участок "Турецкого потока" пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.
Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

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