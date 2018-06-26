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На Таврической ТЭС в Симферополе начались пусконаладочные работы

Экономика и бизнес
26 июня, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

После выхода на полную мощность в составе двух энергоблоков новая ТЭС станет выдавать 470 МВт

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ТАСС, 26 июня. Таврическая теплоэлектростанция (ТЭС), которую строит "Технопромэкспорт", в рамках выполнения программы пусконаладочных работ первого энергоблока мощностью 235 МВт, выдала первую электроэнергию. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

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"Была проведена одна из самых важных и ответственных операций на этапе энергетического пуска - успешно произведена паровая продувка котла и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины первого энергоблока с выдачей первых 45 МВт в сеть. Далее первый энергоблок будет отключен для продолжения проведения пусконаладочных работ", - говорится в сообщении.

После выхода на полную мощность в составе двух энергоблоков новая ТЭС станет выдавать 470 МВт электрической мощности.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС в Севастополе и Симферополе должен состояться не позднее на 1 сентября 2018 года.

Станции в Севастополе и Симферополе мощностью по 470 МВт каждая строит "Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех".

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