Россельхозбанк назначил зампредом правления Ольгу Суворову

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ольга Суворова, возглавлявшая департамент рисков Россельхозбанка (РСХБ), назначена заместителем председателя правления банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Суворова будет курировать кредитный процесс, работу с залогами, сопровождение кредитных операций и управление рисками.

Она работает в Россельхозбанке с 2010 года. До прихода в этот банк Суворова занималась анализом рисков в ВТБ.

В июне правление банка возглавил Борис Листов, сменив Дмитрия Патрушева, который стал министром сельского хозяйства. В текущем месяце банк также назначил двух новых первых зампреда правления - Ирину Жачкину и Кирилла Левина. До этого они занимали посты зампредов правления.

Россельхозбанк создан в 2000 году и является ключевым кредитором российского агропромышленного комплекса, 100% банка владеет государство. Согласно данным Банка России, Россельхозбанк занимает пятое место среди российских банков по размеру активов.