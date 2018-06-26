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Тариф системы "Платон" не будет проиндексирован с 1 июля

Экономика и бизнес
26 июня, 18:05 дата обновления: 26 июня, 18:16 UTC+3

Вопрос об индексации будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями, заявили в Минтрансе

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вопрос об индексации тарифа в системе взимания платы с большегрузов "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается, она была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства РФ от 31 января 2017 года № 120. Решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время", - приводятся в сообщении Минтранса слова заместителя директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Григория Волкова.

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