Тариф системы "Платон" не будет проиндексирован с 1 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вопрос об индексации тарифа в системе взимания платы с большегрузов "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается, она была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства РФ от 31 января 2017 года № 120. Решение о переносе срока индексации тарифа будет опубликовано в ближайшее время", - приводятся в сообщении Минтранса слова заместителя директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Григория Волкова.