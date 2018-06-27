РБК: "ВКонтакте" запускает сервис оплаты услуг и товаров с помощью аккаунта в соцсети

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" в среду, 27 июня, запустит сервис VK Pay для оплаты услуг и товаров с использованием аккаунта в социальной сети. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя "ВКонтакте", эту информацию подтвердил ТАСС представитель соцсети.

Как пишет издание, на первом этапе интеграции новой платформы прием оплаты будет доступен владельцам сообществ "ВКонтакте", которые используют соцсеть для продвижения своих товаров и услуг.

Пользователи VK Pay на этом этапе не будут платить комиссию за платежи.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя "ВКонтакте", одновременно с новым сервисом социальная сеть начнет развитие площадки электронной торговли, на которой свои товары и услуги разместят партнеры соцсети. У них появится возможность предоставлять пользователям особые условия и акции.

Уточняется, что в VK Pay будет действовать ограничение на вывод наличных для пользователей - максимум 200 тыс. рублей в месяц. Предельная сумма транзакции составит 60 тыс. рублей.