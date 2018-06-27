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РБК: "ВКонтакте" запускает сервис оплаты услуг и товаров с помощью аккаунта в соцсети

Экономика и бизнес
27 июня, 2:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Сообщается, что соцсеть также приступит к развитию площадки электронной торговли

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" в среду, 27 июня, запустит сервис VK Pay для оплаты услуг и товаров с использованием аккаунта в социальной сети. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя "ВКонтакте", эту информацию подтвердил ТАСС представитель соцсети.

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Как пишет издание, на первом этапе интеграции новой платформы прием оплаты будет доступен владельцам сообществ "ВКонтакте", которые используют соцсеть для продвижения своих товаров и услуг.

Пользователи VK Pay на этом этапе не будут платить комиссию за платежи.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя "ВКонтакте", одновременно с новым сервисом социальная сеть начнет развитие площадки электронной торговли, на которой свои товары и услуги разместят партнеры соцсети. У них появится возможность предоставлять пользователям особые условия и акции.

Уточняется, что в VK Pay будет действовать ограничение на вывод наличных для пользователей - максимум 200 тыс. рублей в месяц. Предельная сумма транзакции составит 60 тыс. рублей.

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