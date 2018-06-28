Акции "Полюса" на Мосбирже выросли на 6% на новостях по делу Керимова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Акции золотодобывающей компании "Полюс" выросли в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 6,1%, до 4115 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

Такую динамику бумаги золотодобытчика продемонстрировали после того, как в СМИ появилась информация, что Франция сняла обвинения с основателя "Полюса" Сулеймана Керимова в незаконных сделках.

Член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября прошлого года.

На следующий день парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов", при этом суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора на свободу под залог в €5 млн и с ограничением свободы перемещений.