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Акции "Полюса" на Мосбирже выросли на 6% на новостях по делу Керимова

Экономика и бизнес
28 июня, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация, что Франция сняла с основателя компании обвинения в незаконных сделках

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Акции золотодобывающей компании "Полюс" выросли в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 6,1%, до 4115 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

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Ситуация вокруг сенатора Сулеймана Керимова

Такую динамику бумаги золотодобытчика продемонстрировали после того, как в СМИ появилась информация, что Франция сняла обвинения с основателя "Полюса" Сулеймана Керимова в незаконных сделках.

Член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября прошлого года.

На следующий день парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов", при этом суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора на свободу под залог в €5 млн и с ограничением свободы перемещений.

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