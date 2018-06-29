В Госдуме считают недобросовестными прогнозы о росте цен на продукты

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ставка НДС на продукты питания и детские товары остается льготной, говорить о росте цен на эти товары в связи с повышением НДС до 20% - как минимум недобросовестно. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам встречи с деловым сообществом на площадке комитета, посвященной обсуждению изменений в налоговом законодательстве.

Макаров напомнил, что ранее НДС уже составлял 20%, а когда НДС только вводился, он был 28%. "Но в 2004 году, когда государство было на пике экономического роста, оно сочло возможным снизить НДС на 2% (с 20%). Стоило бы посчитать, сколько получил бизнес за счет снижения ставки, начиная с 2005 года. Меняется экономическая ситуация, меняются задачи", - отметил он.

"Мы принимали очень много льгот, которые снижали доходы (в бюджет), и по НДС, и по налогу на прибыль. Сейчас стоит задача установить новые параметры налоговой системы. Президент сказал - эти параметры должны быть минимум на шесть лет. Когда мы сегодня говорим, что отвергли остальные варианты - повышение НДФЛ, повышение налога с продаж, - это и есть установление новых параметров новой системы как минимум на следующие шесть лет", - добавил депутат.

В ходе обсуждения налоговой реформы были предложения отменить 10% льготную ставку НДС на продукты питания, социально значимые товары, детские товары, рассказал Макаров. "10% ставка сохранена по всем тем льготным категориям, которые были до сих пор. На социально значимые товары НДС не меняется. Поэтому когда сейчас мы слышим, как повысятся цены на продукты питания и на детские товары - это как минимум не добросовестно", - подчеркнул парламентарий.

Обсуждение, которое в пятницу состоялось, показывает, что бизнес стал реально социально-направленным, считает глава комитета. "Повышение ставки НДС - на самом деле возврат той ставки, которая была, про (действующую ставку) никто не говорил, что это навсегда. Ставки могут меняться, главное, чтобы правила не менялись на протяжении того периода, который мы считаем значимым для бизнеса с точки зрения налоговой системы", - указал он.

При этом Макаров напомнил, что в свое время отмена налога с продаж и уменьшение НДС не привело к снижению цен на товары. "Мы снижали НДС на 2%, и точно также у нас сидел крупный бизнес и говорил, что произойдет снижение цен на эти 2%. Ничего не снизилось. Таким образом возникает очень смешная ситуация, когда нам представители крупных компаний говорят, что цена сегодня зависит от налогообложения. Оказывается, она зависит от налогообложения, только когда налог растет. А когда налог снижается, почему-то на ценообразование это никак не влияет", - заключил Макаров.