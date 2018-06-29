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Глава Еврокомиссии отправится в США в июле для обсуждения торговых пошлин

Экономика и бизнес
29 июня, 16:30 UTC+3

Жан-Клод Юнкер также назвал ошибкой односторонние торговые ограничения

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что отправится в Вашингтон в июле для обсуждения с администрацией США взаимных торговых пошлин.

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"Я отправляюсь в июле в США для обсуждения торговых мер. Я хочу подчеркнуть, что односторонние торговые меры - это ошибка, и проигравшими будем мы все вместе с нашими американскими друзьями", - сказал Юнкер в пятницу на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

Ранее о намерении Юнкера отправиться в США заявила канцлер Германии Ангела Меркель. "Мы готовы сделать все, чтобы предотвратить торговую войну", - сказала она.

С 1 июня США в полном объеме ввели в действие импортные пошлин на сталь (10%) и алюминий (25%) из стран ЕС. В ответ 22 июня ЕС принял торговые контрмеры в отношении обширного списка американской металлургической, аграрной, химической продукции. Общий объем данного американского экспорта составляет около €2,8 млрд в год.

Вашингтон уже приступил к изучению возможности введения новых торговых мер против ЕС, а Брюссель заявил, что его ответные действия - это только начало программы контрмер, которая будет реализована в полном объеме, если США не откажутся от своих пошлин.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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Юнкер, Жан-Клод Меркель, Ангела
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