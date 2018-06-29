Порог беспошлинного ввоза интернет-посылок может быть снижен до €500 в 2018 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов может быть снижен до €500 в месяц с нынешних €1000 в 2018 году. Это произойдет позже запланированного срока - 1 июля, но раньше 1 января 2019 года - даты, которую установила Евразийская экономическая комиссия, сообщил Минфин РФ.

Решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Оно предполагает два этапа: сокращение порога до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 за посылку с 1 января 2020 года.

При этом с 2020 года ставка пошлины снижается до 15% с 30%. До этого Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза с 1 июля 2018 года до €500 в месяц, а с 2019 года - до €200, а возможно и до €100 за посылку.

"Минфин предлагает установить порог беспошлинного ввоза €500 в месяц раньше 1 января 2019 года", - сказал ТАСС заместитель министра финансов Илья Трунин.

Ранее он сообщил журналистам, что с 1 июля порог точно не изменится, но 1 января он будет обязательно. При этом он уточнил, что Минфин предлагает снижать порог интенсивнее.Это предложение будет обсуждаться в правительстве, сказал Трунин, но не назвал возможных сроков ввода ограничения.

Сейчас допускается беспошлинный ввоз в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1000 в месяц и весом до 31 кг. Если стоимость или вес посылки превышает эту норму, клиенту придется заплатить 30%-ную пошлину.

Равные условия

Вопрос о том, как снижать беспошлинный порог для интернет-торговли, идет несколько лет. Российские власти и бизнес считают, что беспошлинный ввоз дает иностранными интернет-магазинами преимущества - из-за высокого порога подавляющее большинство покупок не подлежит налогообложению и на них не распространяются требования технических регламентов по качеству и безопасности продукции.

"Мы всегда выступали и будем выступать за максимально равные условия работы для всех игроков, тогда от этого выиграют и российские производители, сбыт для которых станет более прозрачным, а значит будет возможность инвестировать в качество и ассортимент", - сказал ТАСС глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Выиграют и потребители, за которых площадки начнут сильнее конкурировать и улучшать свои сервисы и предложения. Таким образом, справедливая конкуренция все расставит на свои места", - считает он.

Ниже и ниже

ФТС России занимает гораздо более жесткую позицию, выступая за введение пошлин для любой покупки в зарубежных интернет-магазинах вне зависимости от стоимости приобретенного товара. По подсчетам ФТС, такое нововведение добавило бы бюджету 25 млрд рублей в год и сделало бы конкурентоспособнее российскую интернет-торговлю.

Кроме обнуления порога, ФТС предлагает снизить размер единой ставки таможенных пошлин, налогов до 20%, но не менее €1 за кг, ввести сбор в отношении товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает €200. ФТС также выступает за обязательное предоставление зарубежными интернет-магазинами документов о соответствии обязательным требованиям.

Минфин в целом согласен с предложением ФТС об обнулении беспошлинного порога, но считает, что вводить такую норму можно не раньше 2020 года - после оценки готовности информационных систем ФТС.

Против предложения выступает Минпромторг, который подсчитал, что администрирование пошлин и НДС стоит государству от €10 за посылку, соответственно низкий порог пошлины делает невыгодным его администрирование.

"Если без рывков, то психологически мы будем более готовы к этому", - считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.