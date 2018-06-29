Эксперты: США, Россия и Австралия в ближайшие годы поделят первенство в экспорте газа

ВАШИНГТОН, 29 июня. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Всемирный газовый конгресс, собравший 12 тыс. участников, завершился в пятницу в Вашингтоне. Атмосферу и ход дискуссий на мероприятии определил рост сланцевой добычи в США, который, как отмечают эксперты, приведет к глобальной трансформации газовой индустрии и усилит конкуренцию за экспортные направления. Основными соперниками Штатов за рынки станут Россия и Австралия.

Год рекордов

Прошедший 2017 год стал рекордным для рынка газа - спрос вырос на 3% против средних 1,5% с 2010 года. Основным драйвером роста потребления стал Китай, который в рамках борьбы с загрязнением воздуха переводит промышленность с угля на газ.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) до 2023 года, Китай сохранит роль самого быстрорастущего потребителя газа в мире. Уже в 2019 году КНР станет крупнейшим импортером газа, закупая большую часть топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ). За эти пять лет, по подсчетам МЭА, Китай увеличит долю импортного газа в своем потреблении с 39% до 45%.

Рекордным 2017 год стал и для производителей. США впервые за 60 лет стали нетто-экспортером газа (экспортирует больше, чем импортирует), сохранив при этом лидерство по добыче. По прогнозу консалтинговой компании IHS Markit, США увеличат добычу газа в этом году на 10%, а в ближайшие 20 лет - еще на 60%. Эксперты также ожидают, что американские мощности по производству СПГ удвоятся в ближайшие пять лет - до 10 млрд куб. футов газа в сутки, что может сделать США лидером и в этом секторе.

"С самого начала сланцевого бума (конец 2010-х годов - прим. ТАСС) темпы прироста добычи только увеличиваются, что продолжит менять глобальный расклад в энергетике, экономике и геополитике", - уверены в IHS Markit.

Увеличение роли газа в глобальном энергобалансе (сейчас его доля не превышает 22%) только начинается, следует из совместного доклада итальянской газотранспортной компании Snam, Международного газового союза (IGU) и Boston Consulting Group. "Сланцевый бум, повсеместное развитие СПГ- инфраструктуры и стабильный экономический рост в Азии и на Ближнем Востоке заложили основу для трансформации газовой индустрии", - говорится в докладе. Лидерами по росту потребления станут рынки развивающихся стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

А в экспорте газа первенство в ближайшие пять лет поделят между собой США, Россия и Австралия, ожидают в МЭА.

"Ничего личного, только забота о людях"

Впрочем, о конкуренции и геополитике с трибун говорили мало. Российская повестка, в отличие от большинства подобных форумов, также не была представлена. Основные дискуссии в течение четырех дней форума (25-29 июня) касались перспектив развития СПГ-проектов, возобновляемых источников энергии, технологий, ценообразования и локального госрегулирования.

И хотя тема санкций практически не обсуждалась, газовый конгресс все же послужил площадкой для прямых переговоров на эту тему. Российский министр энергетики Александр Новак, прилетевший в Вашингтон лишь на день, встретился со своим американским коллегой Риком Перри. О конкретных договоренностях по итогом встречи не сообщалось, но переговоры касались не только "Северного потока - 2", против которого США активно выступают, но и влияния антироссийских санкций на работу американских компаний, таких как ExxonMobil и Schlumberger в России. Обсуждал Новак санкции и с главой Минфина США Стивеном Мнучином.

Немецкая газовая компания Wintershall, участвующая в строительстве газопровода "Северный поток - 2", также провела переговоры с американскими властями по вопросу санкций, сообщил ТАСС член правления компании Тило Виланд. Ранее США пригрозили заблокировать проект и ввести санкции против европейских компаний, участвующих в нем. Однако говорить об итогах переговоров Виланд не стал.

"Сейчас много разговоров по поводу поставок американского СПГ в Европу и проекта "Северный поток - 2". И я рискую, говоря об этом здесь, в Вашингтоне", - рассуждал на сессии Всемирного газового конгресса глава французской Total Патрик Пуянне. По его словам, растущему спросу на рынке Европы потребуется как американский СПГ, так и российский трубопроводный газ.

Министр энергетики США, выступая на форуме, санкциями, конечно, не угрожал. Напротив, необходимость увеличить поставки американского СПГ на Восток он объяснял заботой о людях. "Наша ответственность - производителей западного полушария - заключается в том, чтобы экспортировать энергоресурсы в те части восточного полушария, где есть люди, которые никогда не имели роскоши зажечь свет в темноте ночи и насладиться безопасностью и возможностью почитать. Для нас разработка энергоресурсов - это не просто бизнес, это о том, чтобы изменить жизни людей", - говорил Перри.

Впрочем, рыночная конкуренция с российскими экспортными проектами несет только плюсы, заявлял глава крупнейшей австралийской нефтегазовой компании Woodside Питер Колман. "Кто мог представить всего несколько лет назад, что "Ямал" ("Ямал СПГ", проект российской компании "Новатэк" - прим. ТАСС) сможет производить и продавать газ, поставляя его через северо-восточные маршруты летом", - сказал Колман. Такая гонка среди СПГ-проектов означает только то, что покупатели газа имеют большой выбор при заключении контрактов, чем это было 5-10 лет назад, отметил он.

Высокая конкуренция производителей приводит к тому, что меняются и механизмы ценообразования - участники рынка постепенно уходят от привязки цены к нефтяному базису и отказываются от долгосрочных контрактов. "Покупатели сейчас сами могут выбирать ценовые ориентиры. Думаю, недолго осталось ждать такого будущего, в котором ты сможешь выбирать лучший ценовой ориентир с помощью приложения в смартфоне. Точно так же, как потребители сейчас делают при оплате счетов за электроэнергию", - заключил глава Woodside.