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Иран расценил просьбу Трампа как предложение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК

Экономика и бизнес
30 июня, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Ранее президент США заявил, что попросил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей, на что тот ответил согласием

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/SHAWN THEW

ТАСС, 30 июня. Иран считает, что просьбу президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти королевством на 2 млн баррелей в сутки можно расценить как предложение о выходе из ОПЕК. Об этом заявил в субботу представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили.

"Если отбросить в сторону тот факт, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы увеличить добычу нефти, это требование может быть расценено как приказ королевству выйти из ОПЕК", - цитирует Ардебили агентство Shana. Представитель Ирана в ОПЕК добавил, что на 174-й встрече организации в Вене на прошлой неделе страны-члены решили придерживаться ранее утвержденного соглашения о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки и о поддержке максимального уровня производства на уровне 32,5 млн баррелей в сутки.

Ранее в субботу Трамп в Twitter заявил, что попросил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей, и что тот ответил согласием.

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Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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