Иран призвал ОПЕК не допустить одностороннего увеличения добычи некоторыми странами

ТАСС, 1 июля. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане призвал председателя конференции ОПЕК и министра энергетики и промышленности ОАЭ Сухейля аль-Мазруи не допустить увеличения объемов производства некоторыми государствами, участвующими в соглашении об ограничении добычи ОПЕК+, без достижения консенсуса. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Shana, говорится в послании Зангане, направленном министру энергетики ОАЭ.

Согласно его данным, министр нефти Ирана также призвал страны ОПЕК воздержаться от любых односторонних мер, так как это может подорвать единство организации.

"Любое увеличение объемов производства любой страной-членом, выходящее за пределы обязательств, предусмотренных решениями ОПЕК, принятыми на 171-м и 174-м заседаниях конференции, будет являться нарушением соглашения. Я прошу ваше превосходительство напомнить странам - членам ОПЕК соблюдать свои обязательства по принятым решениями ОПЕК на 171-м и 174-м заседаниях конференции и воздерживаться от любых односторонних мер, подрывающих единство и независимость ОПЕК", - приводит агентство текст послания.

Зангане также сообщил аль-Мазруи, что "любое одностороннее увеличение объемов производства, выходящее за пределы обязательств стран-членов по решениям ОПЕК, побудило бы США предпринять действия против Тегерана". "К сожалению, односторонние действия некоторых стран-членов по увеличению добычи ослабляет саму основу нашей организации", - говорится в письме.

Кроме того, министр нефти Ирана в своем послании подчеркнул, что нельзя позволить принимать политизированные меры, против единства и независимости ОПЕК. Зангане в своем послании также призвал аль-Мазруи "отстаивать и защищать долгосрочные принципы, единство и интересы ОПЕК на данном историческом этапе".