Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иран призвал ОПЕК не допустить одностороннего увеличения добычи некоторыми странами

Экономика и бизнес
1 июля, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Ранее министры стран, участвующих в соглашении об ограничении добычи ОПЕК+, приняли решение увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/WU HONG

ТАСС, 1 июля. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане призвал председателя конференции ОПЕК и министра энергетики и промышленности ОАЭ Сухейля аль-Мазруи не допустить увеличения объемов производства некоторыми государствами, участвующими в соглашении об ограничении добычи ОПЕК+, без достижения консенсуса. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Shana, говорится в послании Зангане, направленном министру энергетики ОАЭ.

Согласно его данным, министр нефти Ирана также призвал страны ОПЕК воздержаться от любых односторонних мер, так как это может подорвать единство организации.

Смотрите также

РФ и ОПЕК согласовали рост добычи на 1 млн баррелей в сутки и объявили о новом картеле

"Любое увеличение объемов производства любой страной-членом, выходящее за пределы обязательств, предусмотренных решениями ОПЕК, принятыми на 171-м и 174-м заседаниях конференции, будет являться нарушением соглашения. Я прошу ваше превосходительство напомнить странам - членам ОПЕК соблюдать свои обязательства по принятым решениями ОПЕК на 171-м и 174-м заседаниях конференции и воздерживаться от любых односторонних мер, подрывающих единство и независимость ОПЕК", - приводит агентство текст послания.

Зангане также сообщил аль-Мазруи, что "любое одностороннее увеличение объемов производства, выходящее за пределы обязательств стран-членов по решениям ОПЕК, побудило бы США предпринять действия против Тегерана". "К сожалению, односторонние действия некоторых стран-членов по увеличению добычи ослабляет саму основу нашей организации", - говорится в письме.

Кроме того, министр нефти Ирана в своем послании подчеркнул, что нельзя позволить принимать политизированные меры, против единства и независимости ОПЕК. Зангане в своем послании также призвал аль-Мазруи "отстаивать и защищать долгосрочные принципы, единство и интересы ОПЕК на данном историческом этапе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
ОАЭ США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Болтон и Путин остались каждый при своем мнении после обсуждения ситуации на Украине
2
В Москве неизвестный удерживает работника магазина "Дикси"
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Английский фанат заявил, что британским СМИ должно быть стыдно за пропаганду против России
6
Times: британский кабмин тайно отрепетировал свои действия в случае смерти Елизаветы II
7
Удерживавший работницу "Дикси" мужчина объяснил причину своего поступка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости