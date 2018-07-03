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Reuters: ЦБ КНР понизил курс юаня на фоне приближения даты введения американских пошлин

Экономика и бизнес
3 июля, 6:26 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 3, июля. /ТАСС

В июне темп девальвации китайской валюты достиг 3,4%, что является максимальным значением за месяц с августа 2015 года

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ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, центробанк) во вторник понизил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 340 базисных пунктов до отметки 6,6497 юаня за доллар. Как сообщило агентство Reuters, колебания обменного курса валют связаны с приближением 6 июля - даты введения пошлин в отношении КНР со стороны Штатов.

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В понедельник центробанк Китая повысил курс жэньминьби к доллару на девять процентных пунктов, прервав восьмидневное ослабление юаня. Нынешняя отметка в 6,6497 является минимальным значением нацвалюты КНР с декабря 2017 года. При этом темп девальвации юаня в июне текущего года достиг 3,4% - максимального среднемесячного значения с августа 2015 года.

Согласно заявлениям прессы, "нынешняя напряженность обусловлена эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем". Как отмечается, "повод для беспокойства относительно дальнейшей девальвации юаня, несомненно, есть. Однако дальнейший сценарий будет завесить от развития отношений, в частности, разрешения торговых споров между двумя странами".

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.

По данным Народного банка, в первом квартале этого года юань укрепился по отношению к доллару на 3,9%, причем только в январе нацвалюта прибавила в цене 3,2%. По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару на 6,28%.

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