АСВ объявит конкурс на покупку долгов банка "Советский" перед вкладчиками

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение двух недель проведет среди банков конкурс на покупку части имущества и обязательств перед частными клиентами банка "Советский", у которого 3 июля отозвана лицензия, сообщило АСВ.

"В течение двух недель Агентство проведет конкурс по отбору банка-приобретателя части имущества и обязательств банка по договорам банковского вклада и банковского счета перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) для их передачи в полном объеме победителю", - сообщило АСВ.

"По итогам конкурса вкладчики смогут не позднее 14 дней со дня наступления страхового случая, т.е. с 17 июля 2018 года, распоряжаться по своему усмотрению внесенными в банк средствами уже в банке-приобретателе на условиях ранее заключенных с банком договоров", - говорится в сообщении.

Что касается денег индивидуальных предпринимателей, то АСВ начнет выплату страхового возмещения не позднее 17 июля 2018 года в размере 100% суммы всех счетов в банке, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Удовлетворение требований по обязательствам банка перед другими кредиторами, которые не передаются банку-приобретателю, будет осуществляться в соответствии с законодательством о банкротстве в рамках ликвидационных процедур после назначения АСВ конкурсным управляющим.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Советский" утром 3 июля из-за снижения нормативов достаточности собственных средств ниже 2% и снижения самого размера собственных средств.

Банк "Советский" находился на санации с 2015 года. Сначала его санировал подконтрольный АСВ банк "Российский капитал", в 2016 году санацией занялся "Татфондбанк", который сам лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале этого года ЦБ объявил, что будет санировать банк через новый механизм - Фонд консолидации банкового сектора.