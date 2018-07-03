МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин не опасается, что повышение НДС существенно повлияет на цены на бензин. Об этом заявил замглавы министерства Илья Трунин, выступая в Госдуме.

"Изменение ставки НДС основной - это 1,6% [влияния на цену], а колебания цен на нефть, которые во многом определяют динамику цен на нашем рынке, они гораздо существеннее, чем эти 1,6%. Поэтому мы не опасаемся, что это решение существенно повлияет на цены на бензин", - сказал он.

Кроме того, Трунин подчеркнул, что повышение налога не затронет социально-значимые товары - многие продукты питания и лекарства, на которые действуют пониженные льготные ставки НДС. Именно такие товары составляют основную часть потребительской корзины большинства россиян, добавил замминистра.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении с 2019 года НДС до 20% с 18%. При этом предлагается сохранить льготные ставки НДС в 10% и 0%. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.