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Минфин не опасается, что повышение НДС существенно повлияет на цены на бензин

Экономика и бизнес
3 июля, 16:44 дата обновления: 3 июля, 17:17 UTC+3

Замглавы министерства Илья Трунин также отметил, что повышение налога не затронет социально-значимые товары

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин не опасается, что повышение НДС существенно повлияет на цены на бензин. Об этом заявил замглавы министерства Илья Трунин, выступая в Госдуме.

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"Изменение ставки НДС основной - это 1,6% [влияния на цену], а колебания цен на нефть, которые во многом определяют динамику цен на нашем рынке, они гораздо существеннее, чем эти 1,6%. Поэтому мы не опасаемся, что это решение существенно повлияет на цены на бензин", - сказал он.

Кроме того, Трунин подчеркнул, что повышение налога не затронет социально-значимые товары - многие продукты питания и лекарства, на которые действуют пониженные льготные ставки НДС. Именно такие товары составляют основную часть потребительской корзины большинства россиян, добавил замминистра.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении с 2019 года НДС до 20% с 18%. При этом предлагается сохранить льготные ставки НДС в 10% и 0%. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

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