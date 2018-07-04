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Роскачество и Росстандарт летом проверят российский бензин на фальсификацию

Экономика и бизнес
4 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Основными источниками некачественного топлива могут быть базы нефтепродуктообеспечения, продающие его в розницу, отметили в ведомстве

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роскачество совместно с Росстандартом проведут этим летом проверки в рамках пилотного проекта по выявлению фальсифицированного топлива в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

"Исследование пройдет по нескольким направлениям: на фальсификацию, соответствие бензина заявленному октановому числу, то есть мимикрия под более дорогой бензин, наличие присадок, качественные характеристики топлива, а также недолив бензина. Всего будет исследовано более 30 параметров", - сказали в ведомстве.

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Основными источниками фальсифицированного топлива могут быть базы нефтепродуктообеспечения, осуществляющие отгрузку топлива в розницу, отмечают в ведомстве. "Недобросовестные организации осуществляют смешение разных партий топлива (в том числе происходящего с мини-НПЗ) и проводят незаконное доведение его характеристик до более высоких показателей с применением присадок", - говорится в пресс-релизе.

По данным специалистов, доля нарушений среди нефтебаз составила в 2015 году 40%, в 2016 году- 21,5%, за 2017 году - 38%. "Проверить эти утверждения также станет задачей исследования Роскачества и Росстандарта", - замечают в ведомстве.

Также в процессе проведения веерного исследования пройдут проверку на профессионализм и оснащенность лаборатории, аккредитованные на исследования бензина. В этой части к проекту может присоединиться Росаккредитация.

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