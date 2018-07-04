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АТОР: отмена брони отелей для клиентов "Натали Турс" пока не носит массовый характер

Экономика и бизнес
4 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Такие ситуации возникают на Кубе, в Испании и Турции, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Случаи отмены бронирования отелей для клиентов "Натали Турс", которые уже находятся на отдыхе за границей, пока не носят массовый характер. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Такие ситуации возникают на Кубе, в Испании и Турции, сообщила она. Туристам предлагают повторно оплатить проживание или покинуть отель.

"По поводу общего количества [пострадавших непосредственно на отдыхе] мы данные собираем, потому что они очень разрозненные. Но, судя по всему, пока это все равно не массовая история. Были сообщения о подобных ситуациях в Испании, на Кубе, в Турции", - сказала Ломидзе.

Несколько туристов сообщили ТАСС, что столкнулись с такой же проблемой на Кипре.

АТОР рекомендует туристам в случае оформления повторной оплаты обязательно получить квитанцию. "Туристу полагается компенсация от "Натали", но оплата должна быть подтверждена документарно", - сказала Ломидзе.

С чего все началось

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

Более 1 тыс. клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам, сообщил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что туроператор задолжал своим контрагентам порядка $1 млн. Однако источник ТАСС на рынке говорит, что долг перед зарубежными партнерами составляет десятки миллионов долларов. Это зарубежные партнеры компании в Испании, ОАЭ, Турции.

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