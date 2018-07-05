Таможня Китая сообщила о незамедлительных ответных мерах в случае повышения пошлин в США

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Повышенные китайские пошлины в отношении целого перечня американской продукции начнут действовать сразу же после вступления в силу протекционистских тарифов Вашингтона на товары, произведенные в Китае. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР.

"Мы применим меры по увеличению пошлин на определенный перечень товаров из США сразу же, как только начнут действовать повышенные тарифы американской стороны", - отмечается на сайте ведомства.

15 июня Президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25%-ные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд. Причем тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступят в силу уже 6 июля.

В ответ власти КНР проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия адекватными мерами - 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.