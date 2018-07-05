Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Таможня Китая сообщила о незамедлительных ответных мерах в случае повышения пошлин в США

Экономика и бизнес
5 июля, 7:01 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен увеличить часть тарифов уже 6 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Повышенные китайские пошлины в отношении целого перечня американской продукции начнут действовать сразу же после вступления в силу протекционистских тарифов Вашингтона на товары, произведенные в Китае. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Трамп на тропе торговой войны

"Мы применим меры по увеличению пошлин на определенный перечень товаров из США сразу же, как только начнут действовать повышенные тарифы американской стороны", - отмечается на сайте ведомства.

15 июня Президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25%-ные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд. Причем тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступят в силу уже 6 июля.

В ответ власти КНР проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия адекватными мерами - 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"
2
Порошенко уверен, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину
3
Reuters: Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости