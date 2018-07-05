АСВ выплатит 3,2 млрд руб. вкладчикам лишенного лицензии Мосуралбанка

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов 6 июля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам лишенного лицензии Мосуралбанка, сумма выплат составит 3,2 млрд руб., сообщило АСВ.

"Согласно реестру обязательств АКБ "Мосуралбанк" (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 3,2 млрд руб. могут обратиться около 4,9 тыс. вкладчиков, в том числе около 130 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 14 млн руб.", - говорится в сообщении.

Выплаты можно получить через банки-агенты - Россельхозбанк и Почта банк. Основная часть вкладчиков сосредоточена в Свердловской области (на сумму 925 млн руб. могут обратиться около 1,4 тыс. вкладчиков), в Москве и Московской области (763 млн руб., 1,1 тыс. вкладчиков), в Вологодской области (863 млн руб., 1,3 тыс. вкладчиков).

ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк 22 июня. По данным регулятора, бизнес-модель Мосуралбанка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами банка, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов. Банк России неоднократно применял в отношении Мосуралбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 269 место в банковской системе России.