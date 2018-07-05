Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АСВ выплатит 3,2 млрд руб. вкладчикам лишенного лицензии Мосуралбанка

Экономика и бизнес
5 июля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

За выплатой страхового возмещения могут обратиться около 4,9 тыс. вкладчиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов 6 июля начинает выплату страхового возмещения вкладчикам лишенного лицензии Мосуралбанка, сумма выплат составит 3,2 млрд руб., сообщило АСВ.

Смотрите также

Что делать, если у банка отозвали лицензию

"Согласно реестру обязательств АКБ "Мосуралбанк" (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 3,2 млрд руб. могут обратиться около 4,9 тыс. вкладчиков, в том числе около 130 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 14 млн руб.", - говорится в сообщении.

Выплаты можно получить через банки-агенты - Россельхозбанк и Почта банк. Основная часть вкладчиков сосредоточена в Свердловской области (на сумму 925 млн руб. могут обратиться около 1,4 тыс. вкладчиков), в Москве и Московской области (763 млн руб., 1,1 тыс. вкладчиков), в Вологодской области (863 млн руб., 1,3 тыс. вкладчиков).

ЦБ лишил лицензии Мосуралбанк 22 июня. По данным регулятора, бизнес-модель Мосуралбанка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами банка, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов. Банк России неоднократно применял в отношении Мосуралбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 269 место в банковской системе России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санация на финансовом рынке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
2
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
3
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
4
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости