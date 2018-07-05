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Ростуризм гарантирует возвращение на родину всех туристов - клиентов "Натали Турс" и DSBW

Экономика и бизнес
5 июля, 13:48 дата обновления: 5 июля, 14:15 UTC+3

Глава ведомства Олег Сафонов заявил, что у всех туристов есть обратные билеты

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Все клиенты "Натали Турс" и DSBW Tours, которые сейчас находятся на отдыхе, благополучно вернутся на родину. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

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"Хочу сообщить, чтобы они (туристы - прим. ТАСС) не волновались, мы гарантируем возвращение на родину всех туристов, которые находятся на отдыхе по линии "Натали Турс" и DSBW Tours", - сказал Сафонов.

По его данным, сейчас за рубежом находится порядка 3500 тыс. туристов по линии "Натали Турс" и около 250-300 туристов DSBW Tours.

"По информации туроператора, у всех туристов есть обратные билеты", - отметил глава Ростуризма.

В последние дни сразу несколько туроператоров заявили о проблемах, вынуждающих их прекратить или приостановить свою деятельность. Причем речь идет о компаниях, давно находившихся на туристическом рынке - "Натали Турс" и DSBW-Tours. Первая существует с 1992 года, вторая работала с 1991 года и прекратила свою деятельность 3 июля. Туроператор "Натали Турс" аннулировал все туры с вылетом с 4 июля по 30 сентября из-за невозможности договориться с принимающими партнерами, но в ближайшее время планирует возобновить продажу путевок на зимний сезон.

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