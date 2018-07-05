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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
5 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Документы также предоставляют правительству право в случае резких колебаний цены нефти повышать экспортную пошлину

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который позволит бюджету получить дополнительные средства.

Замминистра финансов Илья Трунин, выступая в Госдуме, сказал, что сейчас бюджет недополучает порядка 1,1 трлн рублей в год за счет излишнего субсидирования нефтепереработки при цене нефти в $40 за баррель. Он подчеркнул, что из общего объема переработки нефти в 280 млн тонн - 51 млн тонн не поставляется на внутренний рынок, но сейчас и они получают субсидирование. "Мы считаем, что государство выделять такие субсидии не должно", - подчеркнул он.

"Таким образом, завершение налогового маневра позволит мобилизовать на ближайший шестилетний период в федеральный бюджет базовый доход порядка 1,1 трлн рублей и значительно повысить эффективность нефтепереработки при минимизации влияния на цены на внутренние рынке на бензин и дизель", - рассказал он.

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным ее направлением остается завершение налогового маневра. Он будет проводиться в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года, и подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей. По его словам, законопроект подразумевает введение демпфирующего механизма, сглаживающего нагрузку на отрасль, а именно предоставление обратного акциза на нефть, поступающую на НПЗ. Он будет предоставляться тем компаниям, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за три года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, подпавшие под санкции США и ЕС.

Документ также предусматривает введение надбавки к отрицательному акцизу, которая будет применяться при превышении цены нефти определенного уровня. Таким образом, правительство будет компенсировать нефтепереработчикам выпадающие доходы, и у них не будет стимула повышать оптовую цену на топливо. Кроме того, законопроект предоставил правительству право в случае резких колебаний цены нефти повышать экспортную пошлину. Это также делается для того, чтобы не допустить рост стоимости бензина на внутреннем рынке.

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Козак, Дмитрий Николаевич Трунин, Илья Вячеславович
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