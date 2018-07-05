Google подтвердил, что только публичные документы Google Docs индексируются поисковиками

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Корпорация Google после истории с отображением в поисковой выдаче "Яндекса" документов Google Docs подтвердила, что только публичные документы сервиса индексируются поисковиками. Соответствующее сообщение пресс-службы Google опубликовано в официальном блоге корпорации.

В ночь на 5 июля в соцсетях обратили внимание на то, что "Яндекс" стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могли содержаться пароли и личные данные пользователей. В "Яндексе" при этом объяснили, что отображение содержания документов Google Docs в поисковой выдаче "Яндекса" не связано с особенностями работы поисковой системы. Поиск "Яндекса" индексирует лишь те интернет-страницы, которые не защищены логином и паролем, напомнили в компании. После обращений пользователей специалисты "Яндекса" сообщили Google об этой проблеме.

"Поисковые системы могут индексировать только те документы, которые намеренно были сделаны их владельцами публичными, или когда кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска и просмотра всем в интернете", - прокомментировали ситуацию в Google. В корпорации напомнили, что пользователи всегда могут изменить настройки доступа к своим файлам и установить ограничения, что именно доступно для просмотра, комментирования или редактирования выбранным пользователям.

"Сохранять и защищать личную информацию пользователей - наш главный приоритет. Сервис Google Документы является высоко защищенным инструментом для совместной работы, и он работает корректно", - резюмировали в компании.