Путин отметил позитивные тенденции в ключевых экономических показателях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил наметившиеся позитивные тенденции по ключевым экономическим показателям. Такую оценку он дал в ходе прошедшего в Кремле совещания по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что по итогам пяти месяцев 2018 года макроэкономическая ситуация в России является стабильной. Глава государства добавил, что по основным параметрам наблюдаются позитивные тенденции. Президент надеется, что положительная статистика сохранится "с тем, чтобы как можно больше наших граждан почувствовали этот позитивный эффект от работы экономики".

Путин привел данные, согласно которым прирост промышленного производства за январь-май составил 3,2%, 2,5% прибавило сельское хозяйство, на 3,1% вырос грузооборот транспорта. Президент отметил, что безработица и инфляция находятся на низких уровнях, растут реальные заработные платы и доходы граждан.

Президент заявил о том, что сохранились системные проблемы и сложности, которые связаны со структурными особенностями российской экономики, с влиянием факторов извне. По мнению Путина, текущие позитивные тенденции не должны успокаивать. Глава государства заявил о необходимости решить важные задачи в сфере увеличения доходов населения, повышения эффективности и адресности соцподдержки, а также многое сделать для роста производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, для появления в стране новых высокотехнологичных производств. Путин также отметил необходимость придать стимул развитию российской экономики, задать долгосрочный тренд на повышение ее устойчивости и рост качества жизни граждан. Он напомнил, что эти задачи отражены в Указе о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

Открывая совещание глава государства призвал собравшихся высказаться по вопросу обсуждения дополнительных предложений по стимулированию деловой активности, улучшению инвестиционного климата, а также по продвижению крупных инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства, транспорта, связи, коммуникаций. Он также пообещал рассмотреть ход работы по важнейшим направлениям социально-демографической политики.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев и его первый заместитель Антон Силуанов, глава администрации Кремля Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Орешкин.