СМИ: пошлины США замедлят рост ВВП Китая на 0,2%

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Новые пошлины США в отношении китайской продукции на сумму $50 млрд будут иметь для КНР незначительный отрицательный эффект и приведут к снижению ежегодных темпов роста ВВП страны на 0,2%. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Sina со ссылкой на члена комитета по монетарной политике Народного банка Китая Ма Цзюня.

"Влияние торговой войны в масштабах $50 млрд окажет на китайскую экономику лишь ограниченное влияние, - отметил он. - Согласно нашим подсчетам, это приведет к снижению динамики роста ВВП на 0,2%. <...> Данная тема обсуждается уже больше двух месяцев - экономическим, банковским и промышленным кругам она уже привычна".

По словам эксперта, "торговая война между Китаем и Соединенными Штатами, которая начинается 6 июля, не обязательно сильно повлияет на рынок капитала и курс валюты [юаня]". Ма Цзюнь добавил, что протекционизм Вашингтона может нанести ощутимый удар по ряду крупных компаний, у которых тем не менее "еще есть время на то, чтобы предпринять меры, позволяющие снизить соответствующий негативный эффект".

15 июня Президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд. Тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступят в силу уже 6 июля.

Власти КНР в свою очередь проинформировали Вашингтон, что незамедлительно ответят на эти действия адекватными мерами - 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.

В четверг Трамп подтвердил, что первый утвержденный список тарифов на китайскую продукцию вступает в силу в ночь на пятницу по вашингтонскому времени (07:00 пятницы мск).