Греф надеется на обсуждение вопросов кибербезопасности на встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассчитывает, что вопросы глобальной кибербезопасности войдут в повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом он сообщил журналистам в ходе Международного конгресса по информационной безопасности.

"Я, к сожалению или к счастью, не допущен к повестке готовящейся встречи, и не знаю, есть ли там вопросы, связанные с кибербезопасностью. Но мы были бы счастливы, если бы такие вопросы попали в сферу обсуждения. Это проблема глобальная, нужно ее решать с помощью объединения усилий", - сказал он.

Вице-премьер Максим Акимов, отвечающий в правительстве за вопросы связи и цифровизации экономики, не стал опровергать, что президенты двух стран готовятся обсудить проблемы в этой сфере. Впрочем, подтвердить эту информацию он также не смог.

"Не готов ответить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.