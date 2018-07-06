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Греф надеется на обсуждение вопросов кибербезопасности на встрече Путина и Трампа

Экономика и бизнес
6 июля, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава Сбербанка подчеркнул, что такую глобальную проблему необходимо решать совместными усилиями

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассчитывает, что вопросы глобальной кибербезопасности войдут в повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Об этом он сообщил журналистам в ходе Международного конгресса по информационной безопасности.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Я, к сожалению или к счастью, не допущен к повестке готовящейся встречи, и не знаю, есть ли там вопросы, связанные с кибербезопасностью. Но мы были бы счастливы, если бы такие вопросы попали в сферу обсуждения. Это проблема глобальная, нужно ее решать с помощью объединения усилий", - сказал он.

Вице-премьер Максим Акимов, отвечающий в правительстве за вопросы связи и цифровизации экономики, не стал опровергать, что президенты двух стран готовятся обсудить проблемы в этой сфере. Впрочем, подтвердить эту информацию он также не смог.

"Не готов ответить", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Саммит РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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