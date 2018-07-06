Американские эксперты: торговая война США и КНР может иметь непредсказуемые последствия

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Торговая война между США и КНР особенно опасна из-за того, что США вступили в нее, не имея четко определенной и достижимой цели. Такое мнение высказал в пятницу в Twitter старший научный сотрудник нью-йоркского Совета по международным делам Эдвард Аллен.

"Серьезное беспокойство внушает то, что открытие в торговой войне фронта с Китаем происходит в условиях, когда нет представления о том, как именно должно завершиться нынешнее противостояние, - отметил он. - Во всех без исключения торговых спорах, за которыми я наблюдал на протяжении последних трех десятков лет, было ясно, чего именно добиваются США. Цели были ясны и существовала возможность выработки договоренностей. На сей раз ничего этого нет".

Как отметил на сайте Совета по международным делам Брэд Сетсер, занимающийся в этой организации проблемами мировой экономики, в случае дальнейших шагов США по повышению тарифов на китайские товары "последует ответ со стороны КНР, скорее всего, он будет асимметричным, и в результате пострадают американские компании, действующие на территории Китая".

С пятницы вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд. По словам Трампа, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином "нечестных торговых практик".

По мнению президента, новые меры будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего $500 млрд в год. В ответ власти КНР в пятницу ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на сумму около $34 млрд.

Совет по международным делам - одна из старейших в США некоммерческих организаций, занимающихся проблемами международных отношений. Она была учреждена в 1921 году, и ее членами состоят около 4 тыс. 900 бывших высокопоставленных правительственных чиновников, сотрудников разведки, представителей банковских и научных кругов.