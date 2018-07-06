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Туроператоры отмечают рост турпотока в Испанию на фоне проблем "Натали Турс"

Экономика и бизнес
6 июля, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 6 июля./ТАСС

При этом Anex Tour фиксирует турпоток на уровне 2017 года

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МОСКВА, 6 июля./ТАСС/. Российские туроператоры отмечают существенный прирост турпотока на курорты Испании на фоне кризисной ситуации с "Натали Турс", рассказали ТАСС участники рынка.

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Что происходит с "Натали Турс"

Ранее принимающая клиентов "Натали Турс" в Испании компания W2Meet остановила сотрудничество с туроператором и начала аннулировать заказы.

"Мы констатируем увеличение спроса на испанском направлении. Туры в Испанию бронируются очень активно, уже на стадии акции "раннее бронирование" продажи туров в Испанию значительно превышали уровень прошлого", - сообщила ТАСС представитель пресс-службы туроператора TUI Татьяна Коршунова.

Также отмечает существенный прирост спроса на туры в Испанию компания "Интурист".

"У туроператора "Интурист" очень существенный прирост на испанском направлении, более чем в три раза, но это связано с тем, что в этом году мы стали заниматься Испанией более плотно. Испания до этого года не являлась нашим ключевым направлением, но спрос на нее есть стабильный, поэтому объемы растут", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Вместе с тем туроператор Anex Tour фиксирует турпоток на уровне 2017 года. "Спрос сохранился примерно на уровне прошлого года, сейчас идут активные продажи на заезды июль и август. Цены также существенно не изменились. Рост контрактных цен в пределах допустимой нормы, с учетом инфляции в стране. Существенного роста по Испании в сезоне 2018 года не планируем", - отметили в пресс-службе компании.

Проблемы "Натали Турс"

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, работает с 1992 года и продает путевки в несколько десятков стран. Компания работает в России, Казахстане, Белоруссии и Украине.

С 30 июня туроператор отменил чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне их низкого спроса. 4 июля "Натали Турс" заявила, что прекращает продажу туров и аннулирует оплаченные и забронированные путевки с датами вылета до 30 сентября. Туроператор рассчитывает возобновить отправку туристов за рубеж с 1 октября.

Сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев говорил, что проблемы туроператора вызваны совокупностью факторов: сокращением спроса по зарубежным пляжным направлениям, в том числе на фоне чемпионата мира по футболу в России, затянувшимся конфликтом с авиакомпанией "Трансаэро" и ослаблением курса рубля.

По данным Ростуризма на 5 июля, за границей находятся почти 3,6 тыс. клиентов компании. Все они вернутся в Россию в течение двух недель.

Власти Турции и Испании пообещали оказать поддержку российским туристам, купившим путевки у "Натали Турс".

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