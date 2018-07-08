В Екатеринбурге открылась выставка ИННОПРОМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Шоу-программа "Цифровое производство" и концерт корейской группы Noreum Machi открыли 9-ю Международную промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Выступление группы завершилось исполнением песни "Катюша", передает корреспондент ТАСС.

"ИННОПРОМ-2018 посвящен цифровому производству. Выбор темы обусловлен, в первую очередь, задачами цифровизации экономики, которые ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин. Цифровое производство, "умные" машины, робототехника, беспилотная техника и электрический транспорт, технологии для городов - вот далеко не полный перечень тем, которые будут обсуждаться на ИННОПРОМе. В то же время я уверен, что цифровые технологии - это не только скорость, эффективность, высокая производительность, это еще и равные возможности для всех, разрушение барьеров, уход от устаревших стандартов, новое качество жизни", - сказал, открывая выставку, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он добавил, что ИННОПРОМ также придаст импульс расширению структуры товарооборота с Республикой Корея, которая в этом году является партнером выставки, и повышению в нем доли высокотехнологичной продукции.

Открытие выставки прошло в киноконцертном театре "Космос". В начале церемонии зрители увидели шоу "Название", в рамках которого была исполнена оцифрованная музыка - от классической до современной. Гости также насладились световым шоу под техно, барабаны и скрипку.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.