ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Минпромторг намерен продлить на 2019 год поддержку автопрома, в частности, по стимулированию спроса, заявил журналистам в рамках форума ИННОПРОМ-2018 министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"На следующий год я сейчас не назову объемы, но у нас точно сохранятся определенные программы, которые показали свою эффективность - например, по поддержке спроса. Мы сейчас в процессе расчетов, согласования источников с Минфином, но уверен, что какой-то объем на следующий год точно сохранится", - сказал он.

При этом в 2018 году Минпромторг сохраняет прогноз роста выпуска автомобилей в России на 15% и увеличения объема их продаж на 10%. "Мы рассчитываем, что производство прибавится примерно на 15% и продажи должны увеличится около 10%", - сказал Мантуров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России за первое полугодие 2018 года выросли в годовом выражении на 18,2%, до 849,2 тыс.

Как сообщалось ранее, объем продаж с 1 января по 3 июня 2018 года в рамках адресных программам стимулирования спроса на автомобили составил 117,67 тыс. шт. Из них 52,76 тыс. авто продано по программе "Семейный автомобиль", а по программе "Первый автомобиль" - 44,28 тыс. авто. Кроме того, по программе "Свое дело" продано 13,6 тыс. авто, по программе "Льготный лизинг" - 5,1 тыс. авто, по программе "Российский тягач" - 1,9 тыс. авто. Однако программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" уже завершены. Ранее участники авторынка и отраслевые эксперты высказывали опасения, что с завершением программ господдержки восстановление российского авторынка замедлится.

Специнвестконтракт с Hyundai

Министр также рассказал, что подписание специнвестконтракта (СПИК) с Hyundai может состояться в III квартале 2018 года.

"Все зависит от интенсивности переговоров, которые сейчас осуществляются. Надеюсь что в ближайшее время", - сказал он. Отвечая на вопрос, состоится ли подписание в третьем квартале, Мантуров сказал: "думаю, что да".

Южнокорейский концерн Hyundai подал в Минпромторг РФ заявку на заключение СПИК в конце июня.

Как сообщал ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, Hyundai планирует в ближайшие три года запустить в Санкт-Петербурге производство двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год. Производство двигателей позволит повысить локализацию машин в России до 60%. В рамках запуска этого производства предполагается заключение специнвестконтракта.

У Hyuindai уже есть свой завод в Санкт-Петербурге - Hyundai Motor Manufacturing Rus, на котором выпускаются модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Hyundai Creta. Его мощности до 200 тыс. машин в год. При этом Hyundai Solaris самая распространенная иномарка российской сборки в отечественном автопарке. По данным "Автостата", этой моделью на 1 января 2018 г. обладали 674,2 тыс. россиян.

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта.

ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.