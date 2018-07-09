Суд признал банкротом четвертую компанию Urban Group

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области признал банкротом четвертую из пяти компаний Urban Group - "Континент проект", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил заявление публичной правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" признать обоснованным. Признать "Континент Проект" несостоятельным банкротом", - сказала судья Мария Козлова. Суд также решил открыть конкурсное производство сроком на один год.

Компания является застройщиком жилого комплекса (ЖК) "Солнечная система" в городском округе Химки Московской области. Проект состоит из двух очередей строительства. В первой сдано семь домов из 14, строительство второй еще не началось, следует из информации на сайте комплекса.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства как единственно возможный для скорейшей достройки объектов группы компаний и передачи дольщикам их квартир. Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает дела о банкротстве пяти компаний, входящих в состав Urban Group.