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Суд признал банкротом вторую компанию Urban Group

Экономика и бизнес
9 июля, 15:53 UTC+3

Компания "Ивастрой" является застройщиком жилого комплекса "Лайково"

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© Никеричев Андрей/АГН "Москва"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области признал банкротом вторую из пяти компаний Urban Group - "Ивастрой", которая является застройщиком жилого комплекса (ЖК) "Лайково", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд решил заявление публичной правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства признать обоснованным. Признать ООО "Ивастрой" несостоятельным банкротом", - сказала судья Мария Козлова. Суд также решил открыть конкурсное производство сроком на один год.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривал дела о банкротстве пяти компаний, входящих в состав застройщика Urban Group. В ходе первого заседания суд признал банкротом застройщика ЖК "Видный город" - компанию "Ваш город", принадлежащую Urban Group. Суд также постановил открыть конкурсное производство сроком на один год.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня против компаний "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), "Ваш город" (ЖК "Видный город"), "Континент проект" (ЖК "Солнечная система"), "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный"), "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

Жилой комплекс "Лайково" спроектирован компанией Urban Group на месте ЖК Like City, построить который намеревалась компания "СУ-155". Площадь участка, на котором планируется построить жилой комплекс, составляет 116,84 га. На этом участке застройщик намеревался построить 1,75 млн кв. м недвижимости, из которых на квартиры придется 875 тыс. кв. м. Проект подразумевает строительство 62 многоквартирных домов и 11 таунхаусов.

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