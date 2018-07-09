Порядка 3 млрд рублей необходимо на достройку ЖК "Лайково" компании Urban Group

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 3 млрд рублей необходимо на достройку жилого комплекса (ЖК) "Лайково" в Одинцовском районе Московской области. Об этом заявила представитель Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в ходе судебного заседания по делу о банкротстве ООО "Ивастрой", которое входит в состав Urban Group.

"Объем средств, необходимых для завершения строительства, составляет порядка 3 млрд рублей. При этом факты указывают на то, что застройщик не в состоянии исполнить обязательства", - сказала в ходе судебного заседания представитель фонда Мария Михеева.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает дела о банкротстве пяти компаний, входящих в состав застройщика Urban Group. В ходе первого заседания суд признала банкротом застройщика ЖК "Видный город" - компанию "Ваш город", принадлежащую Urban Group, в ходе второго - ООО "Ивастрой", застройщика ЖК "Лайково".

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан-частников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня против компаний "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), "Ваш город" (ЖК "Видный город"), "Континент проект" (ЖК "Солнечная система"), "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный"), "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

Жилой комплекс "Лайково" спроектирован компанией Urban Group на месте ЖК Like City, построить который намеревалась компания "СУ-155". Площадь участка, на котором планируется построить жилой комплекс, составляет 116,84 га. На этом участке застройщик намеревался построить 1,75 млн кв. м недвижимости, из которых на квартиры придется 875 тыс. кв. м. Проект подразумевает строительство 62 многоквартирных домов и 11 таунхаусов.