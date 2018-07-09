Расходы на строительство ЖК "Митино О2" "дочки" Urban Group завысили на 1 млрд рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Завышение расходов на строительство ЖК "Митино О2" "дочки" Urban Group составило 1 млрд рублей. Об этом заявила представитель заявителя - Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в ходе судебного заседания по делу о банкротстве ООО "Экоквартал", которое входит в состав Urban Group.

"Завышение составило более 1 млрд рублей, что привело к занижению прибыли и скрытию указанной суммы от налогообложения. Заказы на строительство не подтверждены документально", - сказала в ходе судебного заседания представитель фонда Мария Михеева.

Компания выдала в адрес техзаказчиков аванс на сумму 4 млрд рублей, при этом данные денежные средства были перечислены в адрес взаимосвязанного лица и далее в качестве коммерческих займов перечислены другой компании, продолжила Михеева.

Техническому заказчику был выдан аванс с существенным опережением плановой стоимости строительства, зафиксировано значительное отставание от планового срока сдачи работ от четырех до 28 месяцев, продолжила представитель заявителя.

Задолженность перед участниками долевого строительства составляет более 9 млрд рублей, также в структуре пассивов отмечается кредиторская задолженность, в том числе и перед банком "Возрождение", обязательства составляют 750 млн рублей.

"У "Экоквартала" отсутствуют денежные средства, необходимые для завершения строительства на расчетном счету застройщика", - сказала юрист.

"Мы считаем, что абсолютно ничего не доказано, нам не дали возможности ознакомиться с материалами дела, обстоятельственно заявить аргументированные возражения на доводы фонда, кроме того, мы не обладаем информацией, на чем основываются требования заявителя", - сообщил ТАСС представитель Urban Group по итогам судебного заседания.

О банкротстве

Ранее в понедельник Арбитражный суд Московской области по заявлению фонда признал банкротом ООО "Экоквартал" и открыл конкурсное производство сроком на один год, сообщал ТАСС.

Компания "Экоквартал" входит в структуру Urban Group и осуществляет строительство жилого комплекса "Митино О2".

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства как единственно возможный для скорейшей достройки объектов ГК и передачи дольщикам их квартир.