Подмосковье вложит около 1,7 млрд рублей в 2018 году в мусороперерабатывающую отрасль

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области вложит около 1,7 млрд рублей в 2018 году из средств региона в строительство первых мусороперерабатывающих предприятий в Подмосковье, анонсированных ранее. Соответствующие поправки в бюджет области были внесены на последнем заседании регионального парламента, сообщили во вторник в пресс-службе Мособлдумы.

"В бюджете региона дополнительно предусмотрено 1,66 млрд рублей на строительство комплексов по переработке отходов в городских округах Зарайск, Рошаль и Серебряные пруды, а также 767 млн рублей на строительство подъездов к объектам по обращению с отходами в городских округах Шатура, Руза, Рошаль, Дмитров и Наро-Фоминск", - говорится в материалах пресс-службы Мособлдумы. Пресс-служба минэкологии области не смогла оперативно прокомментировать этот вопрос ТАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью ТАСС сообщил, что в Подмосковье будет построено 11 мусороперерабатывающих комплексов, первые три начнут работать с сентября 2018 года. Полностью строительство этих мощностей завершится к концу 2019 года, заявил позднее министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Параллельно с этим с 1 января 2019 года Подмосковье перейдет на раздельный сбор коммунальных отходов. Жители должны будут сортировать свой мусор на два контейнера: один "чистый" для вторичного сырья, второй "грязный" - для органических и неперерабатываемых отходов. Содержимое бака для вторичного сырья по задумке должно будет отправляться на переработку, а не на полигон. Это позволит снизить нагрузку на легальные свалки области.

Дефицит места для мусора

Московская область - самый "нагруженный" коммунальными отходами регион России. Подмосковье утилизирует на своей территории весь собственный мусор (около 3,5 млн тонн) и основную часть бытовых отходов столицы (около 6 млн тонн). Таким образом, в год на свалках области должно складироваться порядка 9,5 млн тонн мусора - около 16,5% всех коммунальных отходов России. При этом ежегодно 15 действующих полигонов в Подмосковье все вместе могут принимать до 4,6 млн тонн.

Официально дефицит места для захоронения мусора в регионе Воробьев в интервью ТАСС оценил в 4,2 млн тонн. Увеличение нагрузки на подмосковные полигоны в условиях нехватки мощностей спровоцировало недовольство людей, живущих близко к ним. В области прошло несколько стихийных и согласованных митингов в 2017-2018 годах.