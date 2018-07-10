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СМИ: Tesla подписала соглашение о строительстве завода электромобилей в Шанхае

Экономика и бизнес
10 июля, 16:55 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что компания полностью самостоятельно инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей

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ШАНХАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Компания Tesla подписала во вторник в Шанхае соглашение о строительстве завода по производству электромобилей, который будет расположен в городском районе Линьган недалеко от порта Яншань. Об этом сообщает газета "Ди и цайцзин жибао".

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Согласно подписанному с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган" документу, Tesla полностью самостоятельно инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей. Данный проект также предполагает вложение средств не только в производство, но также в разработку и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке. О каких объемах инвестиций идет речь в материале не уточняется, однако местные СМИ подчеркивают, что данный проект станет одним из крупнейших за всю историю Шанхая с точки зрения иностранных капиталовложений в производственные мощности.

В мае этого года глава Tesla Илон Маск объявил о том, что китайское правительство дало разрешение на строительство завода американской компании на территории страны. Ранее сообщалось, что Tesla подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Шанхая, которое выразило готовность оказывать компании поддержку в создании производственных и исследовательских мощностей, что должно сыграть позитивную роль в стремлении мегаполиса превратиться в глобальный инновационный центр.

Шанхай не случайно был выбран местом строительства завода Tesla, именно этот мегаполис занимает первое место в Китае по внедрению электромобилей. На конец 2017 года в городе было зарегистрировано 165 тыс. авто на чистых источниках энергии.

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