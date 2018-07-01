Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: в США Tesla достигла целевых показателей выпуска электрокаров Model 3

Экономика и бизнес
1 июля, 21:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Пока не уточняется, сможет ли компания поддерживать такие темпы в долгосрочной перспективе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Andy Wong

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Компания Tesla увеличила объемы выпуска своих новых электромобилей Model 3 до 5 тыс. в неделю. Об этом сообщило агентство Reuters.

Смотрите также

Reuters: Tesla частично свернет бизнес по установке солнечных панелей в девяти штатах США

В США запретили продавать приспособление для "обмана" автопилота в машинах Tesla

Tesla уволит свыше 4 тысяч сотрудников для сокращения расходов

"Связной" открыл предзаказ электромобилей Tesla

По сведениям его источников, работа над последними в данной партии автомобилями была завершена на предприятии во Фримонте (штат Калифорния) в воскресенье утром по местному времени. В компании рассчитывали выйти на такой уровень производства еще в конце 2017 года, однако из-за серии проблем в технологическом процессе это не удавалось.

Агентство констатирует, что остается неясным, сможет ли Tesla поддерживать такие темпы в долгосрочной перспективе. Комментариев со стороны компании пока не поступало.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль
4
Болтон и Путин остались каждый при своем мнении после обсуждения ситуации на Украине
5
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости