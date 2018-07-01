Reuters: в США Tesla достигла целевых показателей выпуска электрокаров Model 3

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Компания Tesla увеличила объемы выпуска своих новых электромобилей Model 3 до 5 тыс. в неделю. Об этом сообщило агентство Reuters.

По сведениям его источников, работа над последними в данной партии автомобилями была завершена на предприятии во Фримонте (штат Калифорния) в воскресенье утром по местному времени. В компании рассчитывали выйти на такой уровень производства еще в конце 2017 года, однако из-за серии проблем в технологическом процессе это не удавалось.

Агентство констатирует, что остается неясным, сможет ли Tesla поддерживать такие темпы в долгосрочной перспективе. Комментариев со стороны компании пока не поступало.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.