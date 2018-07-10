Около 2,5 тыс. клиентов "Натали Турс" вернутся в Россию 17-18 июля регулярными рейсами

МОСКВА, 10 июля./ТАСС/. Около 2500 клиентов туроператора "Натали Турс", отдыхающих сейчас за рубежом, вернутся в России регулярными рейсами 17-18 июля, сообщил ТАСС член наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

Когда 4 июля туроператор объявил об аннулировании всех туров до октября и остановке продаж из-за финансовых проблем, за границей находились 3592 туриста. 8 июля в Россию вернулись около 500 туристов.

"Сейчас идет плановый вывоз регулярными рейсами, на сегодняшний день на курортах находятся 2,5 тыс. человек", - отметил Горин. Большинство вернется в Россию 17-18 июля, добавил он.

Горин отметил, что у некоторых клиентов "Натали Турс" билеты на регулярные рейсы на более поздние даты (сентябрь-октябрь) действительны, отменить их могут только сами туристы. "Чартерных рейсов нет, а регулярные действительны. Если турист принял решение повторно оплатить отель, он, не аннулируя договорных отношений с туроператором по продукту, просто предъявляет чеки в рамках частично неоказанной туристической услуги", - уточнил эксперт.

Туроператор "Натали Турс" 4 июля объявил об аннулировании всех туров до 1 октября и остановке продаж из- за финансовых проблем. Компания предложила клиентам подать заявления на возврат денег или получить "гарантийные обязательства", в соответствии с которыми они смогут отдохнуть на ту же сумму начиная с 1 апреля 2019 года.